Bahçelievler Merkez Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken evde yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Yarı baygın şekilde çıkarılan vatandaşlar ambulansa bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Şair Orhan Veli Sokak ile Naci Kasım Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenliği sağladı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıktığı evde ikamet ettiği öğrenilen 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Soğuk hava nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ambulans beklerken alüminyum örtü ile üzerleri örtüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.