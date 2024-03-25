Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde seyir halinde Osman K. (44) yönetimindeki 34 EFM 973 plakalı hafif ticari araç ile Altay Caddesi üzerinde seyir halinde İsmail M. (23) yönetimindeki 16 SVB 86 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Melike A. (27) ile Nurcan K. (22) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA