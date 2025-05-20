Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, "Süreçlerin aşama aşama ilerlemesi gerekiyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı paylaşmıştı.

Bahçeli'nin mesajındaki "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" ifadeleri dikkat çekmişti.

KURTULMUŞ: KONUŞULACAĞI YER TBMM'DİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bu konu sorulduğunda "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz" dedi.

Öte yandan Bahçeli'nin çağrısına AK Parti'den de ilk yorum geldi. NTV'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, "Süreçlerin aşama aşama ilerlemesi gerekiyor. Siz belli bir aşamadaki bir süreci bir sonraki aşamaya evirirseniz o aşamada yapılması gereken işlemler tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Silahların bırakılmış ve teslim edilmiş olması ve Türkiye'den herhangi bir tehdit unsuru oluşmadığı net olarak MİT tarafından ilgili kurumlara iletilmiş olması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.