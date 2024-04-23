Bahçeşehir Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir kutlama filmi hazırladı. #SesiniHerDuyduğumuzda filminde Atatürk, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak bugünün çocuklarına sesleniyor.

“Ben gerek kalplerinizde ve gerek fikirlerinizde ilelebet yanınızdayım. Size olan güvenim tamdır.

Cumhuriyeti ileriye taşımak için çok çalışacak neferlerimiz sizlersiniz.”

Bahçeşehir Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı reklam filminde “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız her an keşke onun sesini duyabilsek” dileğinden yola çıkarak “Peki, Atatürk bugün yaşasaydı öğrencilerine ne söylerdi?” sorusuna yanıt aradı. Filmde, yapay zekâ yardımıyla Atatürk’ün sesinden bugünün çocuklarına verilen “Ben gerek kalplerinizde ve gerek fikirlerinizde ilelebet yanınızdayım. Size olan güvenim tamdır. Cumhuriyeti ileriye taşımak için çok çalışacak neferlerimiz sizlersiniz" mesajı izleyen herkese duygusal anlar yaşatıyor.

#SesiniHerDuyduğumuzda filminin oyuncu kadrosunda Bahçeşehir Koleji’nin drama öğrencileri ve drama öğretmeni yer alırken, kutlama metni ise usta oyuncu Bahtiyar Engin tarafından seslendirildi.