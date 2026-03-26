Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Türkmenli Göleti'nde, 2025 yılında yaşanan kuraklık ve alg yoğunluğu nedeniyle içme suyu temini geçici olarak durdurulmuştu. Gölette su seviyesi kritik seviyelere kadar gerilerken, yağışlarla birlikte yeniden toparlanma sürecine girildi.

2026 yılıyla birlikte artan yağışların ardından gölette su seviyesinde yükseliş yaşanırken, su kalitesinin artırılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TESKİ ekipleri tarafından algasid dozlama çalışmalarına başlandı. Yapılan uygulama kapsamında, gölette oluşan alg ve yosunların kontrol altına alınması hedefleniyor.

Algasid dozlama işlemiyle su içerisindeki yosun ve alg oluşumunu engelleyen maddeler kontrollü şekilde suya verilirken, bu sayede suyun berraklığının artırılması ve içme suyu standartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, Marmaraereğlisi'nde vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.