Kağıthane Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre estetiğini korumak ve vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar, planlı bir şekilde devam ediyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında parklar, refüjler ve açık alanlarda çim biçme, ağaç ve bitki budama, mevsimlik çiçek dikimi ile genel temizlik işlemleri titizlikle yapılıyor. Kağıthane Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmaların hem mevcut yeşil dokunun korunmasına hem de vatandaşların daha konforlu ortamlarda vakit geçirmesine katkı sağladığını belirtti. Kağıthane Belediyesi, ilçede doğayla uyumlu yaşam alanlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.