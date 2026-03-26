Esenler Belediyesi tarafından ilçedeki öğrenciler için geliştirilen yenilikçi gençlik gelişim programı Tayfa, 'Yeni Nesil Gençlik Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyum, gençlerin akademik üretim süreçlerine aktif katılımı teşvik eden önemli bir platform sunarken, proje kapsamında en iyi araştırma alanında 1'inci olan öğrencilere 25 bin TL para ödülü verildi. Programda gençlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Şu anda bu salonda gördüğüm her bir gencimiz, dünyayı değiştirecek, inşa edecek, yeryüzünün en kıymetli mimarları. Hayat merdivenine tırmanan, o basamakları çıkan, o basamağın bir parçası olmak için biz bütün gücümüzle gençlerin yanınızdayız' dedi.

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) iş birliğiyle 'Türkiye'nin Gençlik Vizyonu' temasıyla gençleri bilimsel çalışmalara hazırlamayı hedefleyen 'Tayfa Yeni Nesil Gençlik Sempozyumu' Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Proje kapsamında Esenler'deki 16 liseden seçilen 93 öğrenci, sosyal bilimler alanında hazırlamış oldukları araştırmaları bilimsel bir ortamda sunma fırsatı yakaladı. Program kapsamında gerçekleşen panellerde Türkiye'nin gençlik vizyonu farklı perspektiflerden ele alındı. Sempozyum alanında uzman isimlerle yapılan çalışmalarla gençlerin pasif bilgi alıcıları olmaktan çıkartılarak araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler haline gelmeleri hedeflendi. Öte yandan öğrencilerin hazırlamış oldukları projelerin bilimsel makale ve dergilerde yayınlanarak bilimsel çalışmalara katkı sunması planlandı. Programda En İyi Araştırma alanında 1'inci olan öğrencilere 25 bin TL, 2'nci olan öğrencilere 20 bin TL, 3'üncü olan öğrencilere ise 15 bin TL para ödülü, madalya ve plaket verildi.

Öte yandan sempozyuma Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Muhammet Öztabak, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Bilal Kıymaz, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı Hasan Taha Cerrahoğlu katıldı.

'629 yıl dünyada adaleti, vicdanı ve merhameti öğretmiş Osmanlı'nın torunlarıyız'

Konuşmasına Cemil Meriç'in sözleriyle başlayarak Orta Doğu coğrafyasında yaşanan savaşlara değinen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Cemil Meriç'in çok güzel bir ifadesi var. 'Her batılı sosyalist, komünist, kapitalist ne varsa doğulu her insanı ya öldürülecek insan ya da sömürülecek insan diye bakar'. Biz doğu medeniyetinin çocuklarıyız bir de karşımızda batı medeniyeti var. Batı medeniyetinin kökünde ve kökeninde zulüm, kan, gözyaşı ve soykırım var. Bizim medeniyetimizin kökünde ise adalet, merhamet ve vicdan var. Bizim medeniyetimiz insanı insan olarak ve insana insan olarak değer verir. Ama şunu görüyoruz ki dünyanın emperyalist güçleri, doğunun çocuklarına hayat tanımak istemiyorlar. Bizler bugüne kadar bu medeniyetin çocukları olarak bugüne kadar bu anlayışı reddettik. Bugüne kadar teslim olmadık bundan sonra da asla teslim olmayacağız çünkü biz 629 yıl dünyada adaleti, vicdanı ve merhameti öğretmiş nerede bir mazlum varsa sofrasını paylaşmış Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda bu salonda gördüğüm her bir gencimiz, dünyayı değiştirecek, inşa edecek, yeryüzünün en kıymetli mimarlarısınız. Çünkü bir insanın güçlü olması için inancının güçlü olması lazım, bir insanın güçlü olması için merhamet duygusunun güçlü olması lazım, bir insanın güçlü olması için adalet duygusunun güçlü olması lazım, bir insanın güçlü olması için yaşadığı toprakların ruhunun güçlü olması lazım, bunları topladığınızda hepsi şu anda bu kongre merkezindeki sizlerde var' dedi.

'Tayfa yürekli gençlerin bir arada buluştuğu önemli bir gençlik vizyonu'

Türkiye'nin güçlü ülke konumunu ifade ederek sempozyumun hedeflerine ve gençler için vizyonuna değinen Başkan Göksu, 'Bugün dünyada kapısı çalınan, 'savaşlarda arabulucu ol, senin medeniyet değerin var, kökün var, birikimin var bu savaşlarda arabulucu sen olursun' diye kapısı çalınan insan kim ? Recep Tayyip Erdoğan. Gençler işte 'Tayfa' yürekli gençlerin bir arada buluştuğu önemli bir gençlik vizyonu. Ve 'Tayfa' bu ruhu taşıyan gençlerin, geleceği inşa etmek üzere emek ve gayret sarf ettiği, alın teri döktüğü, emeğinin karşısında yer yüzünün insanlığına kapı açacak, onlara farklı vizyon geliştirecek, yürekli gençlerin buluşturduğu önemli bir mekandır. İstanbul'da en genç nüfusa sahip ilçelerin başında gelen bir ilçe. Hayat merdivenine tırmanan, o basamakları çıkan, o basamağın bir parçası olmak için biz bütün gücümüzle gençlerin yanınızdayız. Esenler Belediyesi her türlü hizmetinize hazır. İçinizden keşif yapmak isteyen varsa, ben bu konuda 'emek ortaya koymak istiyorum' diyen varsa belediye günün 24 saati hizmet etmeye ve size her türlü imkanını seferber etmeye hazırdır' diye konuştu.