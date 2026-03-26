ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim enerji piyasalarını da sarstı. İran’ın, küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktı. Artan enerji maliyetleri ve dış talepteki zayıflamanın ardından Deutsche Bank, Türkiye’ye ilişkin yeni bir analiz yayımladı.

ENERJİ FİYATLARININ EKONOMİYE ETKİSİ

Deutsche Bank "Türkiye: Daha zorlu makro patika" isimli bir rapor paylaştı. İran'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğü belirtilen raporda Türkiye ekonomisinin enerji fiyatlarına olan yüksek hassasiyeti nedeniyle enflasyon ve cari dengenin doğrudan etkilere maruz kaldığı ifade edildi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Dev banka Türkiye için faiz, büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Büyümenin zayıf dış talep ve sıkılaşan finansal koşullar karşısında kırılgan bir yapı sergilediği dile getiren banka, 2026 sonu tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,2'ye düşürdü.

2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ 2,5 PUAN ARTTI

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon tahminini ise yükseltti. Dezenflasyon sürecinin zorlu geçeceğini belirten banka, 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 25'ten yüzde 27,5'e çıkardı.