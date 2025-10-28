Sevk edilen hakemlerin arasında 7 üst klasman hakemi yer alırken Süper Lig'in en çok maç alan hakemlerinden Zorbay Küçük, en dikkat çeken isim oldu.

Sevk Edilen Üst Klasman Hakemleri

• Zorbay Küçük

• Egemen Artun

• Mehmet Ali Özer

• Melih Kurt

• Muhammed Selim Özbek

• Seyfettin Alper Yılmaz

• Yunus Dursun

Zorbay Küçük'ün Bu Sezon Süper Lig'de Yönettiği Maçlar

• Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

• Alanyaspor 0-1 Galatasaray

• Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

• Başakşehir 0-0 Eyüpspor

• Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (VAR)

• Kocaelispor 0-1 Samsunspor

Üst Klasman Hakemi Nedir?

Üst klasman hakem, TFF tarafından belirlenen, en yüksek seviyede görev alan profesyonel futbol hakemlerini ifade etmektedir. Süper Lig maçlarını yöneten bu hakemler, FIFA kokartı alabilen hakemler arasında gösterilir.