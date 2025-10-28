Başkan Balakuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyet ilerlemeyi, gelişmeyi, eşitliği, refahı, huzuru, adaleti ve demokrasiyi isteyen toplumlar için en doğru yoldur. Büyük Türk Milletinin büyük ve destansı mücadelesi yalnız düşman işgalinden kurtulmak, namusuna uzanan eli kırıp atmak için değildi. Bu mücadele adalete karşı hareketin, kayırmacılığa karşı eşitliğin, kusur desek de içimizdeki hainlerin kasıtları ile onlarca yıl huzuru ve güvenliğinden edilmiş Türk Milletinin huzurunun, keyfiyete karşı adaletin ve tek adama karşı demokrasinin mücadelesiydi. Savaş meydanlarında evvela düşmanı kovarak yakalanan galibiyetin son meşalesi, sonrası için verilecek mücadelenin dibacesiydi. Cumhuriyet bir idare beyanı değil, Türk Milletinin bir daha asla esaret altına girmeyeceğinin, bölünmeyeceğinin, ebedi kabul ettiği bu vatan toprağını vermeyeceğinin, egemenliğine sahip çıkacağının irade beyanıydı. Büyük Liderimiz #Atatürk ‘Cumhuriyet' diyerek bir yönetim şeklini değil bir yaşayış şeklini tarif ve hayal etmişti. Aşık olduğu Türk Milletinin hak ettiği geleceğe erişmesi için bir parola vermişti Mustafa Kemal Atatürk. Kendi tabiri ile “müreffeh bir gelecek” için sarılmak gereken Cumhuriyetti. Cumhuriyet Türk Milletinin birliğini, dirliğini sağlamak için parolaydı. Bu topraklarda doğmuş, bu vatana, devlete, Millete bağlı her bir insanı eşit gören, eşit fırsatlar sunan Cumhuriyetti.

Cumhuriyetin tüm bu vasıflarını dikkate aldığımızda bugün ülkece içinde bulunduğumuz, içine düşürüldüğümüz cenderenin sebeplerini daha iyi izah edebiliriz.

Cumhuriyet ve ilkelerinden, değerlerinden uzaklaştıkça, nelerden uzaklaştığımız bugün toplumun her kesiminin yaşadığı mağduriyetle ayan beyan ortada.

Dahası Cumhuriyet ve değerlerine karşı verilen mücadelenin sebebi de bu bakışla son derece şeffaf biçimde anlaşılıyor.

İşleyen bir hukuk sistemi kendi aleyhlerine hüküm üretecebileceği için, milletin iradesi en sarih şekilde tecelli ettiğinde iktidarlarını kaybettiklerini gördükleri için, fırsat eşitliği, kurdukları ahbap çavuş düzenini ortadan kaldıracağı, liyakati hakim kılacağı için, ifade hürriyeti, vicdan hürriyeti, girişim hürriyeti sağlandığında sahip olduklarından mahrum kalacaklarını bildikleri için cumhuriyete hasımlar. Demokrat Parti olarak bu bilinç ve kavrayışla 80 yıldır mücadele ediyoruz; Cumhuriyete, Cumhuriyetle tecelli edecek milli iradeye karşı olan her bir kişi ya da kuruluşla, fikirle mücadele ediyoruz. Cumhuriyeti, demokrasi ile daha da güçlendirebileceğimizi bilerek, Cumhuriyetin Türk Milleti için tasarladığı geleceği bilerek, Milletimizin hak ettiği yarınlara kavuşması adına Cumhuriyete sahip çıkıyor, "ilelebet Cumhuriyet" diyoruz. Bu anlayışla ve duygularla, bizlere Cumhuriyeti ve Cumhuriyetle ulaşabileceğimiz müreffeh geleceği sunan başta Büyük Liderimiz Atatürk'e, Cumhuriyeti kurmak için, korumak için canını ortaya koymuş şehitlerimize, Kurucu Liderimiz Celal Bayar olmak üzere Büyük #Atatürk'ün mücadele arkadaşlarına, tam da Cumhuriyetin hedefleri için mücadele edip şehadete ermiş Adnan Menderes ve Bakanlarına, Cumhuriyete minnetle bağlı Demokratlara rahmet diliyorum. Hür Millet, Büyük Devlet, İlelebet Yaşayacak Cumhuriyet!"

