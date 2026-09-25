İnceleme sonuçlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri genelinde katedilen her 1 milyar mil başına düşen ortalama ölümcül kaza oranı 2,8 olarak hesaplandı. Ancak listede yer alan araçların kaza sıklığı bu baz değerin oldukça üzerine çıktı.

Ölümcül kaza oranı ortalamanın üzerinde olan modeller

Katedilen mesafe bazında ölümcül kaza katsayısı genel ortalamayı aşan ilk gruptaki modeller ve risk katsayıları şu şekilde kaydedildi:

Kia Soul: Ortalama seviyenin 2,6 katı

Buick Envision: Ortalama seviyenin 2,8 katı

Kia Forte: Ortalama seviyenin 2,9 katı

Buick Encore GX: Ortalama seviyenin 3,4 katı

Mitsubishi Mirage G4: Ortalama seviyenin 3,6 katı

Risk katsayısı en yüksek araçlar: Zirvede Hyundai Venue yer aldı

Listenin üst basamaklarında ise ortalamanın 4 katından daha fazla risk barındıran modeller sıralandı:

Tesla Model Y: Ortalama seviyenin 3,7 katı

Honda CR-V Hybrid: Ortalama seviyenin 4,6 katı

Porsche 911: Ortalama seviyenin 4,8 katı

Mitsubishi Mirage: Ortalama seviyenin 4,8 katı

Hyundai Venue: Ortalama seviyenin 4,9 katı

Araştırmada milyar mil başına en yüksek ölümcül kaza katsayısına sahip araç 4,9 katlık oranla kompakt SUV Hyundai Venue oldu. Spor otomobil Porsche 911 ile kompakt sınıftaki Mitsubishi Mirage ise 4,8 katlık risk seviyesiyle zirveyi yakından takip etti.

Kural ihlallerinde öne çıkan üreticiler

Otomobil güvenliğinin yalnızca araç gövde direnciyle değil, kullanıcı profili ve sürüş alışkanlıklarıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyan sigorta analiz şirketleri LendingTree ve Insurify'ın raporları da araştırmaya yansıdı. Sürücülerin aşırı hız, alkollü araç kullanımı ve dikkatsizlik kaynaklı trafik kusurlarına en sık karıştığı markalar arasında BMW, Tesla ve Subaru başı çekti.