İnceleme sonuçlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri genelinde katedilen her 1 milyar mil başına düşen ortalama ölümcül kaza oranı 2,8 olarak hesaplandı. Ancak listede yer alan araçların kaza sıklığı bu baz değerin oldukça üzerine çıktı.
Ölümcül kaza oranı ortalamanın üzerinde olan modeller
Katedilen mesafe bazında ölümcül kaza katsayısı genel ortalamayı aşan ilk gruptaki modeller ve risk katsayıları şu şekilde kaydedildi:
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Kia Soul: Ortalama seviyenin 2,6 katı
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Buick Envision: Ortalama seviyenin 2,8 katı
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Kia Forte: Ortalama seviyenin 2,9 katı
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Buick Encore GX: Ortalama seviyenin 3,4 katı
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Mitsubishi Mirage G4: Ortalama seviyenin 3,6 katı
Risk katsayısı en yüksek araçlar: Zirvede Hyundai Venue yer aldı
Listenin üst basamaklarında ise ortalamanın 4 katından daha fazla risk barındıran modeller sıralandı:
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Tesla Model Y: Ortalama seviyenin 3,7 katı
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Honda CR-V Hybrid: Ortalama seviyenin 4,6 katı
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Porsche 911: Ortalama seviyenin 4,8 katı
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Mitsubishi Mirage: Ortalama seviyenin 4,8 katı
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Hyundai Venue: Ortalama seviyenin 4,9 katı
Araştırmada milyar mil başına en yüksek ölümcül kaza katsayısına sahip araç 4,9 katlık oranla kompakt SUV Hyundai Venue oldu. Spor otomobil Porsche 911 ile kompakt sınıftaki Mitsubishi Mirage ise 4,8 katlık risk seviyesiyle zirveyi yakından takip etti.
Kural ihlallerinde öne çıkan üreticiler
Otomobil güvenliğinin yalnızca araç gövde direnciyle değil, kullanıcı profili ve sürüş alışkanlıklarıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyan sigorta analiz şirketleri LendingTree ve Insurify'ın raporları da araştırmaya yansıdı. Sürücülerin aşırı hız, alkollü araç kullanımı ve dikkatsizlik kaynaklı trafik kusurlarına en sık karıştığı markalar arasında BMW, Tesla ve Subaru başı çekti.