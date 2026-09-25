Konut kredisiyle ev sahibi olmayı düşünenler için maliyetler, faiz ve kar payı oranlarındaki düşüşe rağmen yüksek seviyesini koruyor. 25 Eylül itibarıyla 120 ay vadeli kredilerde en düşük oran yüzde 2,87’ye kadar gerilerken, uzun vade toplam geri ödemeyi ciddi ölçüde artırıyor.

1 milyon TL’nin taksiti 29 bin 696 TL

Yüzde 2,87 aylık oranla 1 milyon TL konut kredisi kullanıldığında, 120 ay vadede aylık taksit yaklaşık 29 bin 695 TL olarak hesaplanıyor. Bu ödemelerin toplamı ise 10 yıl sonunda yaklaşık 3 milyon 563 bin TL’ye ulaşıyor. Tahsis ücreti ve diğer ek giderler de hesaba katıldığında, toplam geri ödeme yaklaşık 3 milyon 596 bin TL’ye yükseliyor. Böylece 1 milyon TL konut finansmanı kullanan bir kişi, en düşük oranlardan biriyle bile 10 yıl sonunda kullandığı tutarın yaklaşık 3,6 katını geri ödemiş oluyor.

500 bin TL’nin faturası 1,8 milyon TL

Kredi miktarı yarıya düştüğünde de uzun vadenin etkisi belirgin biçimde devam ediyor. 500 bin TL ve 120 ay için yüzde 2,87 oranla aylık taksit yaklaşık 14 bin 848 TL olarak hesaplanıyor. Aylık ödemelerin toplamı yaklaşık 1 milyon 782 bin TL'ye ulaşıyor. Ücretlerin de dahil edildiği toplam maliyet ise yaklaşık 1 milyon 812 bin TL seviyesinde bulunuyor. Böylece 500 bin TL finansman için ödenen toplam tutar, kullanılan ana paranın yaklaşık üç buçuk katını aşabiliyor.

Küçük oran farkı 10 yılda 400 bin TL’yi geçiyor

Konut kredilerinde oranlardaki küçük değişiklikler bile uzun vadede ödeme yükünü önemli ölçüde artırıyor. Örneğin 1 milyon TL’lik kredide 120 ay vade ve yüzde 2,87 oranla aylık taksit yaklaşık 29 bin 696 TL olurken, oran yüzde 3,24’e çıktığında aylık ödeme yaklaşık 33 bin 122 TL’ye yükseliyor. Aylık taksitler arasındaki fark yaklaşık 3 bin 426 TL oluyor. Toplam maliyet karşılaştırıldığında ise yüzde 2,87 seviyesindeki seçeneğin yaklaşık 3,60 milyon TL'lik faturası, yüzde 3,24 seviyesinde yaklaşık 4,02 milyon TL’ye çıkıyor. İki oran arasındaki 10 yıllık toplam maliyet farkı böylece yaklaşık 420 bin TL’yi buluyor.

Oran kadar masraflara da bakmak gerekiyor

Konut kredisi karşılaştırılırken yalnızca ilan edilen aylık faiz veya kâr payı oranına bakılması toplam maliyeti görmek için yeterli değil. Tahsis ücreti, ekspertiz bedeli, ipotek işlemleri ve ürüne göre değişebilen sigorta maliyetleri toplam geri ödemeyi artırabiliyor. Bazı teklifler ayrıca belirli müşteri koşullarına veya kampanyalara bağlı olarak sunuluyor.

Bu nedenle aynı kredi tutarı ve aynı vadede birbirine yakın görünen iki oran, 10 yıllık ödeme döneminde yüz binlerce liralık maliyet farkı yaratabiliyor. 25 Eylül itibarıyla görülen yüzde 2,87 seviyesi piyasadaki en düşük teklifler arasında yer alsa da oranların kredi tutarına, müşterinin finansal durumuna, konuta ve başvuru koşullarına göre değişebileceği unutulmamalı.