Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Suriye üzerinden Orta Doğu ve Körfez'e transit ticaret artık mümkün hale geldi. Ulaştırma alanında imzalanan anlaşmalarla bu süreç kolaylaştırıldı. Suudi Arabistan ile de önemli bir adım atıldı. Şoförlerimize vize verilmesi konusunda 10 yıldır olmayan bir ilerleme sağladık. Gelecek hafta itibarıyla Suudi Arabistan üzerinden de transit ticaret başlayacak' dedi.

Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, 'Suriye'nin 14 yıl süren çok acılı ve yıkıcı, sancılı bir dönemini 6 Aralık 2024 tarihli devrimle geride bıraktık bu dönemde Suriye halkının en büyük destekçisi Türkiye Cumhuriyeti oldu. Başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti ve milleti el birliğiyle Suriye'nin bu sancılı dönemi atlatmasında yardımcı olmaya gayret ettik. 14 yıl boyunca yaklaşık 3,5 milyona yakın Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yaptık' dedi.

Toplantıya Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve iki ülke iş dünyası temsilcileri katıldı.

'Suriye ile 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık'

Bolat, 'Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, ülkede devraldığı yıkım ve enkaz tablosundan bu kadar kısa bir sürede yeni bir devlet inşa etmeye muvaffak oldular. Ticaret noktasında ilişkilerimiz hızlandı. Geçen yıl 3,7 milyar dolar, yüzde 40 artışla ticaret gerçekleştirdik. Biz Suriye ile dengeli, sürdürülebilir ticaretten yanayız. İnşallah gerek 2011 öncesindeki serbest ticaret anlaşmamızın canlandırılması, gerekse daha ileri seviyede geniş şümullü bir ekonomik iş birliği anlaşması yapma konusunda da kardeşlerimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık' şeklinde konuştu.

'Transit ticaret Suriye üzerinden bütün Orta Doğu'ya ve Körfez'e mümkün hale geldi'

Körfez'de ve Orta Doğu'da komşu ülkelerimizi yaralayan acımasız bir savaş durumunun olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, 'Bu noktada Türkiye ve Suriye'nin transit ticaretinin hızlanması ve kolaylaşması, Orta Doğu'ya yönelik tedarik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir önem taşıyor. Ulaştırma alanında ilgili bakanlarımızın imzaladıkları iki anlaşma ile gerek ikili ticaretteki ulaştırma kolaylıkları gerekse de Suriye'den transit geçiş konusunda bir anlaşma geçen yıl 28 Haziran'da İstanbul'da imzalanmıştı. Şu anda transit ticaret Suriye üzerinden bütün Orta Doğu'ya ve Körfez'e mümkün hale geldi. Aynı şekilde kardeşimiz Suudi Arabistan ile de geçen hafta transit ticaret konusunda şoförlerimiz için vize verilmesi konusunda 10 yıldır olmayan bir konuda büyük bir anlaşma ile ilerleme sağlamış durumdayız. Gelecek hafta Çarşamba gününden itibaren Suudi Arabistan üzerinden de transit ticaret başlıyor. Diğer taraftan ticaret alanında karşılıklı fuarlara katılımımız hızlandı. Biz geçen yıl Şam Fuarı'nın resmi şeref misafiri ülke konumundaydık. En büyük pavyonu tutarak ve Türk firmalarını götürerek orada yer aldık. Bu sene de davet ettiler' diyerek sözlerini tamamladı.