Emniyet müdürlükleri tarafından drone desteğiyle başlatılan yeni uygulamada, seyir halindeyken cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere ilk etapta 5 bin TL para cezası kesiliyor. Aynı ihlalin bir yıl içinde ikinci kez yapılması halinde ceza 20 bin TL’ye çıkarılırken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor. Ehliyetini geri almak isteyen sürücülerin ise sistemde kayıtlı tüm trafik cezalarını eksiksiz ödemesi gerekiyor.

SERT YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRİYOR

Yeni trafik düzenlemesiyle cep telefonu kullanımının yanı sıra emniyet kemeri ihlallerine yönelik cezalar da artırılıyor. Seyir sırasında emniyet kemeri takmadığı havadan ya da karadan tespit edilen sürücü ve yolculara 2 bin 500 TL para cezası uygulanacak. Sürücünün kemer takmama ihlalini bir yıl içinde 4 kez tekrarlaması durumunda ise tıpkı telefon ihlalinde olduğu gibi ehliyetine 30 gün süreyle el konularak araç kullanmaktan men işlemi uygulanıyor. Kent genelinde kazaları önlemek amacıyla başlatılan havadan ve karadan denetimlerin kesintisiz olarak sürdürüleceği bildirildi.