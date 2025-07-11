Bu rakam, son yedi ayın en düşük cari açık seviyesi olarak kaydedildi. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam cari açık ise 21 milyar dolar oldu.

Yıllıklandırılmış hizmet ihracatının Mayıs ayında 116,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını ifade eden Bolat, yıllık mal ve hizmet ihracatı toplamının 382,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikaların sürdürüldüğünü, bu sayede cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacağını ve makroekonomik istikrarın güçlendirileceğini vurguladı.

Bolat, yaz aylarında mal ve hizmet ihracatındaki güçlü artışların cari işlemler dengesine olumlu yansıyacağını, yıl sonunda cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payının yüzde 3,5’in oldukça altında kalmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti.

2024 yılı Mayıs ayında 591 milyon dolar olan cari işlemler açığının, 2025 yılı Mayıs ayında 684 milyon dolar olduğunu söyleyen Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 2024 yılı Mayıs ayında 19,8 milyar dolar iken, 2025 yılı Mayıs ayında 16 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Aynı ayda mal ihracatının yüzde 2,6 artışla 24,8 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 2,7 artışla 31,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu dönemde dış ticaret açığı 6,6 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 olarak gerçekleşti.

Hizmet ihracatı yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,8 artarak 116,9 milyar dolara ulaştı. Seyahat gelirleri 57,2 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 40,1 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 382,3 milyar dolara çıktı.

Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı azaltmaya yönelik tedbirlerin etkisiyle cari işlemler açığının yaklaşık 10 milyar dolara ve GSYH’nın yüzde 0,8’ine gerilediğini aktaran Bolat, AB-27’nin ithalatındaki yatay seyre, dış talepteki zayıflığa, gümrük tarife savaşlarına ve sıcak çatışmalara rağmen cari dengede stabil durumun sürdüğünü kaydetti. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makroekonomik istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.