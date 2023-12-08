Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği temas grubu toplantılarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, bölgedeki sorunların sadece Filistin ve İsrail arasındaki çatışmanın ötesinde, tüm Orta Doğu'yu etkileyen bir boyuta ulaştığını vurguladı. "Artık problem, sadece Filistin ve İsrail arasındaki bir mesele değil, tüm bölgeyle ilgili bir durum" diyen Fidan, bölgesel istikrarsızlık konusundaki endişelerini dile getirdi.

Gazze ile ilgili yapılan tüm tartışmalarda, çözümün iki devletli yapı temelinde ele alınmasının önemine vurgu yapan Bakan Fidan, bu yaklaşımın adil ve sürdürülebilir bir çözüm için kritik olduğunu belirtti.