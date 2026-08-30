Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde sünnet düğününde ikram edilen yemekten yiyen çok sayıda vatandaş şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2026 tarihinde Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir. Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibari ile olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay, Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA