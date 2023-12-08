Son dönemde artan oyuncuların siyasi kariyere geçme isteği, bu sefer Arka Sokaklar oyuncusunun belediye başkanı aday adayı olarak ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca Mahallenin Muhtarları ve Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizilerde rol alan Filiz Taçbaş, siyasete olan ilgisini sürdürüyor. Daha önce milletvekili aday adaylığıyla dikkat çeken ünlü isim, şimdi de CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Profilini Bile Değiştirdi!

Önceki aylarda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığına başvuran ancak talebi gerçekleşmeyen Taçbaş, şimdi İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurdu. Oyuncu, başvurusunun ardından sosyal medya hesabında biyografisini "CHP Foça Başkan A. Adayı" olarak güncelledi. 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi dünyasında tanınmış bir isimdir. İlk kez 10 yaşında Bilge Olgaç ile kamera karşısına geçen Taçbaş, uzun bir aranın ardından sinema ve dizi projelerine devam etti. Geniş izleyici kitlesi tarafından tanınması ise 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle gerçekleşti.