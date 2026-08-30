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49. dakikada İrfan'ın pasında topla buluşan Oğuz'un sol kanattan ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-2 55. dakikada Guendouzi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi. 73. dakikada Semedo'nun ayağından kaçırdığı topa penaltı noktası üzerinden vuran Jarju'nun şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı. 90. dakikada Lukaku'nun pasında Bartuğ'un penaltı noktası üzerinden şutunda top üstten auta gitti. 90+2. dakikada kaleci Okan'ın önde olduğunu gören İsmail'in kendi yarı sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic (Yunus Emre Çift dk. 46), Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Samed Onur dk. 87), Elliot Watt, Yalçın Kayan (Afonso Sousa dk. 66), Emre Kılınç, Saikuba Jarju (Tahsin Bülbül dk. 87), Fatih Kaya (Antoine Sekongo dk. 16) Yedekler: Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Enes Albak, Mustafa Tan, Eyüp Değirmenci Teknik Direktör: Thorsten Fink Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi (Bartuğ Elmaz dk. 86), N'Golo Kante, İrfan Can Kahveci (Nene Dorgeles dk. 78), Mason Greenwood (İsmail Yüksek dk. 64), Oğuz Aydın (Levent Mercan dk. 86), Vedat Muriqi (Romeli Lukaku dk. 64) Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong Teknik Direktör: İsmail Kartal Goller: Muriqi (dk.3), Oğuz (dk. 49) (Fenerbahçe) Sarı kart: Lukaku (Fenerbahçe)

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