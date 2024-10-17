Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Biz 6284’ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük. Sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ İstanbul yerel paydaş toplantı gerçekleştirildi. Beyoğlu Sütlüce’de bir otelde düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın kooperatiflerinin yöneticileri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş toplantıda yaptığı konuşmada kadın kooperatiflerinin önemine vurgu yaptı. Öte yandan basın mensuplarının kadına şiddet ile ilgili sorusuna cevap veren Bakan Göktaş, “Sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bir kadının emeği, bir başka kadının umudu olur”

Kooperatiflerin kadınlar için bir kalkınma aracına dönüşeceğini belirten Bakan Göktaş, “Kooperatiflerin kapısından içeri adımını atan her bir kadın yalnızca kendi hikayesini değil, başkalarının hikayelerini de omuzlarında taşır. Kadın kooperatifleri, işte bu yüzden çok önemlidir. Çünkü bir kadının emeği, bir başka kadının umudu olur; birinin tecrübesi, diğerinin rehberi. Ortak akılla yürütülen her çalışma, sadece kadınların değil, gelecek nesillerin de yolunu aydınlatır. Kadınların el ele vererek oluşturduğu bu güç, yalnızca bugünümüzü değil, yarınlarımızı da şekillendirir. Ve kadınların emekleriyle değer bulan yarınlarımız güzelleştiğinde dünya değişir, toplum güçlenir. Bu inançla, sizlerin sahip olduğu deneyimlerin sağladığı katkılar, kooperatifçiliğin kadınlar için bir kalkınma aracı haline gelmesinde son derece önemli. Bugün burada çizilecek yol haritası, sadece kooperatiflerimizi değil, kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımını da güçlendirecektir” dedi.

“Kadın istihdam oranını ise yüzde 36’ya yükseltmeyi hedefliyoruz”

Kadınların girişimciliğini desteklemenin ekonomik hayata aktif katılımlarını etkilediğini vurgulayan Bakan Göktaş, “Yürüttüğümüz çalışmalarla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40’a, kadın istihdam oranını ise yüzde 36’ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedeflerimizi gerçekleştirmede bize önemli bir yol haritası sunuyor. Bunun yanı sıra kadınların, liderlik ve karar alma mekanizmalarında temsil ve etkinliklerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolümüz, kadınların girişimciliklerini destekleyerek, ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamada önemli bir rol oynuyor. Kadınlar kendi işlerini kurmalarının yanı sıra, işlerini yönetme ve büyütme konularında yetkinlik kazanıyor. Böylece, hem kendi hayatlarında hem de bir parçası oldukları toplumda önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor, yerel kalkınmaya katkı sağlıyorlar. Eylem Planımızın 5 ana ekseninden biri olan ekonomi alanında yürüteceğimiz çalışmalarla, kadının değişen iş gücüne tam, eşit ve etkin katılımını sağlamayı ve ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz. Bu protokol kapsamda bugüne kadar 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştay ve eğitim programları ile 45 binden fazla kadına ulaştık. 1.207 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Bugün, sadece İstanbul’da 50 kadın kooperatifinin, 600’e yakın kadın ortağı ile faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri bizi son derece mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük”

Gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarının son günlerde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Göktaş, “Biz bu konuda bütün paydaşlarımızla görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi dün kadın STK’larımızla bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşlarımızla ve ayrıca medya temsilcilerimizle bir araya geldik. Biz 6284’ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük. Sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.