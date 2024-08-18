Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş’ın stadındaki ’Kartal Yuvası’ mağazasını ziyaret etti, çocuklarına forma satın aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tüpraş Stadyumu’ndaki "Kartal Yuvası" mağazasına giden Göktaş, takımın yeni sezon için hazırlanan formaları ile diğer ürünleri inceledi. Çocukları Hamza ve Yusuf için Beşiktaş forması alan Göktaş, kasanın önünde sıra beklerken vatandaşlarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi.