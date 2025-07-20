Millî Savunma Bakanlığı, ziyaretin ve resepsiyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bakan Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları da eşlik etti.

1974 yılında gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekâtı'nın yıl dönümü, KKTC'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda düzenlenen resepsiyon, hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de KKTC makamlarının yüksek düzeyde katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün güvenliğine ve haklarına verdiği önem bir kez daha vurgulanırken, Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı tarihî ve stratejik anlamın altı çizildi.