Olay saat 13.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Kerim O. (3), apartmanın bahçesinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynamaya başladı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle rayından çıkan yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki demir kapı küçük çocuğun üzerine devrildi.

Kapının altında kalan çocuk, ailesi ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Kerim O., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, demir kapının rayından nasıl çıktığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.