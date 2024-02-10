Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Dr Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

"Milli Savunma Bakanımız Sn. Yaşar Güler’in babası Fikret Güler Beyefendi bir süredir tedavi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Cenâb-ı Allah’tan rahmet; başta Sn. Bakanımız olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı Cennet olsun."