

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı gecede vatandaşlarla fotoğraf çekinip sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, tüm Bursalılara hayırlı ramazanlar diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayının manevi atmosferini kent genelinde yaşatacaklarını belirten Başkan Bozbey, "Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve bereketli bir ramazan geçirmesini ve bayrama sağlıklı bir şekilde ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulu Cami'nin yanı sıra farklı noktalarda teravih sonrası vatandaşlara tatlı ikramına devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN