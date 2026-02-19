BUSKİ Genel Müdürlüğü Binası'nda gerçekleştirilen tatbikat ile deprem ve yangın senaryolarında aşamalı olarak yapılması gerekenler aktarıldı. Senaryo gereği bina hızlı ve güvenli bir şekilde boşaltılırken BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi de uzman kadrosuyla olay yerinde görev aldı. Yangın durumundaki muhtemel gaz sızıntıları ekipler tarafından titizlikle kontrol edildi. Çalışanların yaralandığı senaryolardaki tahliye işlemleri de gerçeğe uygun şekilde canlandırıldı.



Muhtemel aksaklıkların tespitinin de yapıldığı tatbikatta, çalışanların tahliye sürecine ne kadar hızlı ve doğru tepki verebildiği gözlemlendi. Acil durum anında hangi davranışların doğru olduğu, ekiplerin koordinasyon kabiliyeti ve binada görevli acil müdahale ekiplerinin refleksleri test edildi. Başarıyla tamamlanan tatbikatta müdahale ekiplerinin görev bilinci, doğru zamanda doğru adımları atma becerileri ve müdahale hızları da yakından izlendi.