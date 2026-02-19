ABD’nin 20 eyaletinde faaliyet gösteren indirimli perakende zinciri Gabe’s, ciddi bir mali darboğazla karşı karşıya bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının son raporları, şirketin iflas koruması başvurusunda bulunma ihtimalinin belirgin şekilde yükseldiğine işaret ediyor.

Fitch, Moody’s ve S&P Global tarafından yapılan güncel analizler, Gabe’s’in finansal yapısının kritik bir eşikte olduğunu ortaya koydu.

Fitch, şirketi en yüksek risk gruplarından biri olan “Tier 1 Market Concern” kategorisine dahil etti. Bu sınıflandırma, şirketin önümüzdeki iki yıl içinde temerrüde düşme olasılığının yüksek olduğunu, hatta çoğu vakada bu sürenin 12 ayı bulabileceğini gösteriyor.

Moody’s ise Gabe’s’e “Caa3” notu vererek şirketin kredi riskinin oldukça yüksek ve mali dengesinin kırılgan olduğunu vurguladı.

S&P Global de şirkete “CCC” notu vererek önümüzdeki 12 ay içerisinde temerrüt riskinin ciddi bir ihtimal olduğuna dikkat çekti.

Daha önce borç yapılandırmasına gitmişti

Gabe’s, finansal sorunlarını hafifletmek amacıyla geçtiğimiz yaz mahkeme dışı bir borç yapılandırması gerçekleştirdi. Bu süreçte şirketin borcu yaklaşık 115 milyon dolar azaltıldı ve operasyonların sürdürülmesi için 55 milyon dolar yeni finansman sağlandı. Ancak bu adımlar, şirketin finansal sorunlarını tamamen çözmeye yetmedi.

Analistlere göre şirketin sermaye yapısı hala sürdürülebilir seviyede değil ve likidite sorunları devam ediyor. 160 mağaza ile faaliyet gösteren şirket, Marshall’s, TJMaxx ve Ross Dress for Less gibi büyük indirimli perakende zincirleriyle aynı pazarda rekabet ediyor.