İnegöl’de mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin doğrudan değerlendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısı, bugün geniş katılımla gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi koordinasyonunda Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi ev sahipliğinde yapılan toplantıya merkez ve kırsal mahallelerin muhtarı katıldı. Toplantıda; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Aydın ve Melih Ateş ile jandarma ve emniyet temsilcileri yer aldı.

SAĞLIK, ULAŞIM, SOSYAL ALAN YATIRIMLARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Şehrin mevcut durumu, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki sürece ilişkin planlamaların ele alındığı toplantıda muhtarların talep ve önerileri tek tek dinlendi. Ramazan ayı ile ilgili istişareler yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmenin önemine dikkat çekti. Taban, “İnegöl’ümüzü ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü kulağıdır. Onlardan gelen her talep bizim için kıymetlidir. Bu dönem özellikle sağlık noktasında aile sağlığı merkezi yatırımları, meydan düzenlemeleri, otoparklar, kamulaştırmalar gibi alanlarda yatırımlarımız devam ediyor. Mahallelerimizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE KÜLTÜRÜ ŞEHRE GÜÇ KATIYOR

Toplantıda ayrıca güvenlik, altyapı, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İnegöl Belediyesi’nin mahalle bazlı hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmaların artarak süreceğini belirten Başkan Alper Taban, kurumlar arası iş birliğinin önemine de vurgu yaptı. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen muhtarlar istişare toplantısının yerel yönetim ile mahalleler arasındaki koordinasyonu güçlendirdiğine dikkat çekildi.