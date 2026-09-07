Ankara 2 No’lu Barosu’nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı’na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Gürlek, boşanma davaları ve nafakaya yönelik yeni düzenlemelerin ekim ayında gündeme alınacağını açıkladı.

Söz konusu düzenlemelerin 12. Yargı Paketi’nin ikinci bölümünde yer alacağını belirten Gürlek, özellikle uzun süren boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik tedbirler üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Gürlek, kira tespit ve tahliye davalarına da değindi. Kira tespit davalarının dokuz ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Gürlek, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yargıda hedef sürelere uyulacak

Konuşmasında avukatlık mesleğinin önemine de dikkat çeken Bakan Gürlek, "Avukatlarımız, açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

12'nci Yargı Paketi kapsamındaki bazı düzenlemelerin daha önce yürürlüğe girdiğini hatırlatan Gürlek, paketin ikinci bölümünün ise ekim ayında Meclis gündemine taşınmasının planlandığını söyledi. Gürlek, söz konusu bölümün yaklaşık 24-25 maddeden oluşacağını bildirdi.

Pakette, avukatların uygulamada karşılaştığı bazı sorunların giderilmesine yönelik düzenlemelere de yer verilmesini arzu ettiklerini belirten Gürlek, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.