Taziye geleneğine ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Cenaze sahiplerinin hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda kalmaması amacıyla taziye yemeği verilmesi yasaklandı. Alınan karar vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, Cami Dernek Başkanı Selahattin Doğan uygulamanın daha geniş bir alanda hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. Doğan, vatandaşların büyük bölümünün de karara destek verdiğini ifade etti.

Elazığ’ın Merkez ilçesinde bulunan Hacı Osmaniye Camii’nde taziye yemeklerinin yasaklanmasına ilişkin alınan kararı değerlendiren Dernek Başkanı Selahattin Doğan "Bizim gayemiz insanların yararı içindir. Biz burada yük olmaya değil de insanların yükünü hafifletmeye geldik. Gayemiz insanların huzuru içindir. Bir insanın taziyesi olduğunda adamın zaten yarası var bir de yemek konusunu düşünüyor. İnsanlar ferah içerisinde olsunlar yemek derdine düşmesinler. Biz o amaçla böyle bir karar aldık. Bu kararın Elazığ genelinde uygulanmasını isteriz. Vatandaşların çoğu, bu kararı güzel karşıladı. Burası şehir merkezi her yerde lokanta da var fırın da var. Buraya gelen vatandaşların Fatiha okuyup su ve çaylarını içtikten sonra kalkmaları lazım. Biz vatandaşlardan bunu istiyoruz. Biz diğer camilerde de bu kararın alınmasını istiyoruz. Burası yas yeridir" dedi.