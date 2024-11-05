Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi! Işıkhan yeni asgari ücretin "çalışanların alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacağını" belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca emekli sistemiyle ilgili de şu ifadelere yer verdi.

''"Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır.

AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi gözönüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz'' dedi.