5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İlk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek organizasyonda bilim insanları, uzay ajansları, teknoloji şirketleri ve girişimcilerin bir araya gelmesi bekleniyor. IAC 2026'nın merkezi ise Belek'teki NEST Kongre ve Etkinlik Merkezi olacak.

Kongre kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, organizasyonun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yönetiminde gerçekleştirileceğini söyledi. Ev sahibi olarak hazırlıkların sürdüğünü belirten Alkaya, kongrede önemli akademisyen ve bilim insanlarının bir araya geleceğini ifade etti.

Kongrenin bilimsel içeriğine de değinen Alkaya, 'Uzay biliminin insanlık yararına gelişimi açısından önemli bilgiler paylaşılacak. Oturumlarda yenilikler sunulacak' dedi. Alkaya, organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinden duyduğu gururu da dile getirerek, 'Böyle bir organizasyonu ülkemizde yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımlar oluyor. Ülkemiz adına önemli bir katma değer oluşturuluyor' diye konuştu.

'Uluslararası kongreler turist sayısını da artırıyor'

Uluslararası kongrelerin turizm hareketliliğine katkı sağladığını belirten Alkaya, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini de görme fırsatı bulduğunu söyledi. Alkaya, 'Sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda ülkemizin doğal zenginliklerini, tarihi ve kültürel değerini önemseyen ziyaretçiler kongreler vesilesiyle ülkemize geliyor' ifadelerini kullandı.