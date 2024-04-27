Son teknoloji ve inovatif ürünlerin bir araya geldiği SDN Summit etkinliğine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak. Anadolu’nun tüm şehirlerinden yeni girişimciler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde genç ve kadın girişimcilere buluşacak. Bunu da ilk kez açıklamış oldum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son teknoloji harikalarının ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olan SDN Summit etkinliğine katıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin önde gelen teknoloji üreticileri ve girişimcileri bir araya geldi. SDN Summit etkinliğinin 27-28 Nisan tarihine kadar süreceği öğrenildi.

"Her yıl 300’den fazla teknoloji girişimcisine 900 bin lira destek oluyoruz, sadece yüzde 3 hisse karşılığında"

Türkiye’nin Teknoloji Yolculuğu’ndan bahseden Bakan Kacır, "Yapay zeka geliştiricileri, Türkiye’deki süper bilgisayarlardan etkin şekilde faydalanma imkanına sahip olacaklar. Avrupa Yüksek Başarımlı Bilgisayar Ortaklığı’na dahil olduk. İspanya’da kurulan dünyanın en büyük 8. süper bilgisayarının Türkiye olarak ortağıyız. Özellikle fikir aşamasındaki girişimci adayların fonlanması ve desteklenmesi konusunda kamu olarak çok sayıda program uyguluyoruz. 10 binden fazla teknoloji girişimi var. Bu 10 binin 2 bin 500’e yakını da kuluçka girişimleri. Dev bir ekosistem inşa etmişiz. Şu an Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir girişimci yola çıkarken eş zamanlı olarak kendisine sunulan 100’e yakın kuluçka ve hızlandırma programından birini seçip başvuru yapabilir. Her yıl 300’den fazla teknoloji girişimcisine 900 bin lira destek oluyoruz, sadece yüzde 3 hisse karşılığında. Ben gerçekten genç kardeşlerimin girişimciliği, kariyer yolculuklarında önemli bir alternatif olarak görmelerini arzu ederim" dedi.

"Önümüzdeki dönem Türkiye’yi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel ölçeklerde rekabet edebilecek mega yatırımlar için teşvik programları ilan edeceğiz"

2030 yılı için hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Kacır, "100 bin tekno girişim Türkiye’den doğacak, bunların en az 100’ü milyar dolar değeri aşacak ve ’unicorn’, bizim değimimizle ’Turkcorn’ olacak. KOSGEB şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak. Anadolu’nun tüm şehirlerinden yeni girişimciler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde genç ve kadın girişimcilere buluşacak. Bunu da ilk kez açıklamış oldum. TOGG’un başlı başına varlığının Türkiye için çok kıymetli olduğunu bilerek hareket ettik. Bundan sonra da hem TOGG’u hem de benzer başarı hikayelerini ortaya çıkarmak için paradigma değişimlerini hedefleyen işler yapmaya devam edeceğiz. 2030’a geldiğimizde Türkiye’de satılan araçların en az yüzde 35’inin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel ölçeklerde rekabet edebilecek mega yatırımlar için teşvik programları ilan edeceğiz. Bu teşvik programı aslında tüm saydığımız alanlarda hali hazırda sürdürdüğümüz yatırımcı görüşmelerinde eminim Türkiye’nin hızlanmasına yardımcı olacak. Türkiye bu alanlarda yeni yatırımlar kazanacak" ifadelerini kullandı.