Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelli ebe ve hemşirelere ödül takdim etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelli ebe ve hemşireler Ebeler ve Hemşireler Günü kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlenen programa katıldı. Programa Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan ebe ve hemşireler katılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelli ebe ve hemşirelere ödül takdim etti.