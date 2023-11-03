Edinilen bilgiye göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde Ü. Ç. (22) yönetimindeki 16 PY 292 plakalı hafif ticari araç AVM kavşağında, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen V. B. (43) yönetimindeki 16 AVR 791 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu savrulan otomobil kavşakta beklemekte olan Seyhan G. yönetimindeki 16 SG 273 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Ümithan Ç. haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ