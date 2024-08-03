Sağlık Bakanlığı’na atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’e devretti. Törende konuşan Bakan Memişoğlu, “Çok zor günler yaşadık ama 8 sene bizim açımızdan başarılı bir dönem oldu. Üreterek başarı elde etmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin sağlık sektörü, çalışanı, alt yapısı dünyaya örnek olabilecek bir sistem, kıymetini bilmemiz lazım. Daha da geliştirmemiz lazım, onun için çabalayacağız” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü iken Sağlık Bakanlığı’na atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’e görevi düzenlenen törenle devretti. Müdürlüğün Fatih’teki binasında gerçekleşen törene, Bakan Memişoğlu ile Doç. Dr. Güner’in yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Törende konuşan Bakan Memişoğlu, 8 yıllık müdürlük süreci ve sağlık sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardından Bakan Memişoğlu ve Doç. Dr. Güner birbirlerine çiçek takdim ederek başarı dileklerini iletti. Doç. Dr. Güner, Bakan Memişoğlu’na Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi‘nin yer aldığı bir tablo da hediye etti.

“Bu ülkenin sağlık sektörü dünyaya örnek olabilecek bir sistem”

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevi sürecine ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Milletimize hizmet etmek için Sağlık Bakanı olarak görevi devraldık. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nü Emre kardeşime devrediyoruz. Dünyada her makamın sonu var, bunu bilmemiz lazım, maalesef dünyada şu anda bir vahşet yaşanıyor. İstanbul gibi medeniyetimizin başşehrinin sağlığıyla ilgili bütün sorumluluğu almak gerçekten zor bir görev gibi gelmişti başta ekip arkadaşlarımla hep beraber 8 sene bizim açımızdan gerçekten başarılı bir dönem oldu. Büyüklerimiz de zaten bunu takdir ettiler. Baktığınız zaman bu 8 senede sağlıkla ilgili çok şey yaşadık. Yılbaşında Reina saldırısı oldu, bina yıkılmasından uçak kazasına, yangınından salgına, depremine kadar 8 sene boyunca çok şey yaşadık. Özellikle covid’de dünyaya örnek olacak bir mücadele sergilendi. Herkes müthiş bir kahramanlık örneği gösterdi, onlara minnetlerimi arz ediyorum. Bu ülkenin sağlık sektörü, çalışanı, alt yapısı dünyaya örnek olabilecek bir sistem, onun için bunun kıymetini bilmemiz lazım. Daha da geliştirmemiz lazım, biz onun için çabalayacağız” şeklinde konuştu.

“Üreterek başarı elde etmeye çalışıyoruz”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbul’dan bölgeye yönelik hızlı bir çalışma yapıldığını aktaran Bakan Memişoğlu, “6 Şubat sabahı ilk ekiplerimizi uçakla gönderdik, binlerce doktor, sağlık çalışanı İstanbul Havalimanı’nda bölgeye gitmek için bizden talimat ve görevlendirme beklediler. Başka hiçbir ülkenin sağlıkçılarının bu kadar özveriyle deprem bölgesine koştuğunu sanmıyorum. En çok eleştiri; ’Bizi niye göndermiyorsunuz’ oldu. 28 tane, en küçüğü 300 yataklı hastane bu 8 yılda hizmete sunuldu. Bunların 8 tanesi sadece covid ile mücadele ederken açıldı, Başakşehir Çam ve Sakura’sından Okmeydanı’na. Çok zor günler yaşadık, çok güzel günler yaşadık ama hep ekip olmayı bildik. İnşallah Bakanlık’ta da bu şekilde hareket edeceğiz. İyilikle çalışarak, üreterek başarı elde etmeye çalışıyoruz. Biz koşacağız, çalışacağız. Son zamanlarda sağlık sektöründe bazı sıkıntılar oluyor, yeniden çok memnun eden aynı zamanda sağlık teknolojisi ve bilgisi üreten bir sağlık sektörü haline getireceğiz. Ben inanıyorum ki Türkiye’nin lokomotif, öncü, en çok gelir getiren ve en çok memnuniyet olan sadece ülkemize değil bütün çevreye, dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirecek bir sağlık sektörü ve insan gücü var. Bunu inşallah başaracağız. Ben İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki görevimi çok başarılı özellikle Covid’de birinci basamağımızı yöneten Abdullah Emre Güner kardeşime veriyorum. Bana büyük gurur veren bu makamı ona tevdi ediyoruz. Allah, bizleri ve onu bizlere güvenenlere, milletimize, devletimize ve Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin” dedi.

“Bayrağı inşallah daha yükseklere taşıyacağız”

Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Bu görevi almaktan büyük gurur ve onur duyuyorum, koşacağız, koşmaya hazırız. Sizin bize devrettiğiniz bayrağı inşallah daha yükseklere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.