Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında esnafla sohbet eden Çağlar, talep ve önerileri dinleyerek güvenli ve huzurlu bir ticaret ortamının sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, toplum destekli polislik faaliyetlerinin önemine dikkat çekilirken, esnafın güvenlik konusundaki hassasiyetlerinin de değerlendirildiği öğrenildi. Emniyet teşkilatının her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Çağlar, iş birliğinin önemine değindi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 'Amacımız vatandaşlarımızın ve esnafımızın kendini daha güvenli hissettiği bir ortam oluşturmak. Bu doğrultuda sahada olmaya, sizlerle birebir iletişim kurmaya devam edeceğiz' dedi.