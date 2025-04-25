Memişoğlu, normal doğum oranlarının arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, günümüzde yapılan doğumların büyük bir kısmının cerrahi müdahaleyle gerçekleştirilmesinin toplumsal farkındalığı artırmayı gerektirdiğini belirtti. Bakan, bu yılın 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, Türkiye genelinde doğurganlık oranlarının düşük seviyelere indiğini vurguladı.

Yalova'da gerçekleşen imza töreninin ardından, Memişoğlu, yerel sorunları ele alarak, toplumun sağlığını koruma noktasında yapılması gerekenlere değindi. Ailelerin, çocuklarıyla birlikte daha sağlıklı bir toplum yapısı oluşturabileceğine inandıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, geç evlenme ve çocuk sahibi olma oranlarının neden olduğu demografik düşüşe karşı da çeşitli adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı, doğum yöntemlerinde cerrahinin yaygınlaşmasını eleştirerek, doğanın gerektirdiği şekilde normal doğumun teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bakan, "Toplumun sağlığı açısından normal doğum en sağlıklı yöntemdir. Ancak, cerrahi doğum tercih ediliyorsa bunun sebeplerinin de sorgulanması gerekir. Burada, hem anne hem de çocuk sağlığını dikkate alarak hareket etmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak toplumun sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi için çeşitli bilgilendirme çalışmalarına imza attıklarını kaydeden Memişoğlu, normal doğum konusunda toplumu bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ancak, bu konuda herhangi bir baskı yapmadıklarını, herkesin kendi özgür iradesiyle tercih yapması gerektiğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, ayrıca halkın sağlığını koruma adına sağlık merkezleri, aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerine olan ihtiyacın arttığını ifade etti. Bakanlık olarak sağlıkla ilgili uyarı ve bilgilendirme çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusundaki farkındalıklarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.