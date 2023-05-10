Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Toplumun tüm kesimleri için kabul edilebilir araca dönüştü. Dövize olan talep azalırken, oynaklık azaldı. Geçici olarak görüyoruz. Türkiye gibi ülkelerde altın, döviz yastık altına itilen bir davranış türü. Biz tutumu değiştirdik. Elinde Tük parası varken gidip bankaya veya katılım finansa yatırdı. Geçici olarak getirdik, yastık altına gidecek olan para sisteme girdi. Bundan sonra yıl sonunu hedefliyorduk, seçimi, ABD'deki olayları düşündüğümüzde kademeli olarak ve zaman yayılmasında bir zemin oluştu.

KUR KORUMALI MEVDUAT SONA ERECEK Mİ?

Zihinsel dönüşüm gerçekleşti, bu bir devrim. Bundan sonraki aşama bu kur korumalı mevduattan çıkışı gerçekleştirdiğimiz zaman, yıl sonunu hedefliyorduk ancak görülüyor ki dünya piyasalarında yaşanan küresel şokların hala etkilerinin devam ediyor beklentisini düşündüğünüz zaman dönüşümün kademeli olarak ve zamana yayılması konusunda bir irade ortaya çıkmış oldu. Bu 2. zihinsel dönüşümü sağlayacak. Dövize gitmeyi engelledik, paraları çektiği zaman dövize gitmesini engelleyecek yeni enstrümanların oluşturulması ve TL'ye olan güveni artırılarak TL'de kalmayı teşvik edecek bir dünyanın oluşturulması. Yani ikili para sisteminden çıkıp yavaş yavaş TL'ye olan güvenin artırılması.

Kur korumalı mevduat bence çağın buluşu oldu. TL'ye istikrar kazandırdı. Önümüzdeki süreçte de Türkiye ekonomisinin önemli enstrümanlarından birisi olmaya devam edecek ve zamana yayılarak buradan kurtulmuş olacağız. Geçen yıl 95 milyar liraya yakın, kur korumalı mevduattan kaynaklı Hazine'ye yük geldi. Ama bu çeyrek itibarıyla herhangi bir yük olmadı, şu ana kadar 2,2 milyar liralık bir ödenen rakam var. Bankalardaki ve Merkez Bankası'ndaki limiti kaldırdığımız için bu yük Hazine'nin üzerine gelmeyecek.Dövize gitmeyi engelledik, Türk lirasına olan güveni artıracak bir dünyanın oluşturulması. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde dövize olan talep azalacaktır.

Her türlü değişim, özellikle reform niteliğinde değişikliklerin sancılı olması zaman içinde giderilir. Toplam kredilerin kullanımı yüzde 57 arttı. Biz yatırımcıların oranı arttı. 10'sa 100'ü aştı. Türkiye ekonomisini ayakta tutan KOBİ'ler. Bu dönemde dengesizliğin spekülatif nedenleri var. Serbest piyasanın koşulları ile oynamayın. Biz hızlandırıcı tedbirlerimizle bu dengesizliği kaldırırız. Enflasyonda 6 ayda 42 puanlık bir düşüş oldu. Seçimle beklentilerin dönüşümünü gerçekleştireceğiz.

'BÜTÇE KONUSUNDA 21 YILDIR TAVİZ VERİLMEDİ'

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Kur korumalı mevduat çağın buluşu oldu. 2.2 milyar liralık ödenen bir rakam var. Sayın cumhurbaşkanımız faiz artırımına karşı, faiz artırımı olmayacak, bekleyen isteyen yok." dedi

Bütçe konusunda 21 yıldır ilk günden beri disiplinden taviz verilmedi. Bugün kamu ile iş yapan kime sorarsanız, alacağını erken alıp teşekkür ettiğini görürsünüz. Kasa EYT'yi de karşıladı, diğer ödemeleri de. Vergi gelirlerinde ciddi artış var. Küçük ek vergi yaptık, 96 milyar TL'lik gelir bekliyoruz. Büyüme oranını 5'ten 5.5'e yükselttik. Türkiye üretmeye, büyümeye devam edecek.

'DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ ENERJİYE BAĞLI'

Cari açığı geçen yıl kapattık. Biz salgına, savaşa rağmen büyüdük. Dünyada turizm gelirleri düşerken bizde arttı. Geçen yıl 97 milyar dolarlık petrol ithal ettik. Dış ticaret açığımız enerjiden dolayı.

DÖVİZ KURLARI

Seçimden sonra döviz kurlarındaki dengesizlik toparlanacaktır. Piyasa kendiliğinden rayına oturacaktır. Şu anki farkta telaşlanacak durum yok. Önemli olan dövizdeki oynaklığın azaltılmasıydı. Döviz ile ilgili seçime gidilirken dengesizlik olması normal. Alımla satım arasındaki makasın çok yüksek olmaması önemli.

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