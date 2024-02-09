Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Şampiyonası kızlar final mücadelesini izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spordaki yeni başarıları hep birlikte alkışlayacağız. Şampiyon olan kızlarımız ve erkeklerimiz ülkemizi olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek. Temelleri sağlam çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen Türkiye var" dedi.

Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Şampiyonası final müsabakaları Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Şehit Recep Toplaoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kızlar final müsabakasında Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi, Özel Kemer Okyanus Anadolu Lise’sini 3-0 skorla mağlup etti. Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı tribünden takip etti. Bak’a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve milletvekilleri de eşlik etti. Osman Aşkın Bak, müsabakalarda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri taktim etti.

"Türkiye salon sporlarında büyük başarılar elde etmeye başladı"

Voleybolda sayısız başarılar elde edildiğini söyleyen Osman Aşkın Bak, "2023 yılında Filenin Sultanları katıldıkları bütün turnuvalarda Avrupa şampiyonu oldu, Milletler Kupası’nı kazandı. İnşallah olimpiyatlarda şampiyonluk ve madalya bekliyoruz. Filenin Sultanları’nın küçük kardeşleri de burada çok güzel mücadele etti. Şampiyon olan Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi’ni tebrik ediyorum. Mücadelede ikinci olan ve güzel mücadele ortaya koyan Okyanus Anadolu Lisesi’ni tebrik ediyorum. Erkekler voleybolda şampiyon olan takımları tebrik ediyoruz. Türkiye salon sporlarında büyük başarılar elde etmeye başladı. Büyük ve modern tesisler yapıldı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde modern tesislere, stadyumlara ve spor salonlarına yapılan büyük yatırımlar sonuç ortaya koydu. Bunun devamını bekliyoruz onlara güveniyor ve inanıyoruz. Çocuklarımızın müsabakalarda ortaya koyduğu başarılar bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

"Voleybolda zirveye yürüyen Türkiye var"

Lise yıllarından beri voleybolu yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak sporun tabana yayılması için çabalıyoruz. Okullarda yetenek yarışması yapıyoruz. Sporcularımızı ve çocuklarımızı en az iki branşa yolluyoruz. Yapılan testler sonucu ortaya koyulan performanslara göre değerlendirme yapıyoruz. Geleceğin şampiyonları, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri buradan yetişiyor. Okullara destek veriyoruz, Milli Eğitim Bakanımız ile de konuştuk. Bu müsabakaların arttırılmasını istiyoruz. Sırbistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda başarılar diliyorum. Güzel bir ortam oldu. Öğrenciler okullarından gelip müsabakayı izlediler, onlara teşekkür ediyorum. Spordaki yeni başarıları hep birlikte alkışlayacağız. Şampiyon olan kızlarımız ve erkeklerimiz ülkemizi olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek. Temelleri sağlam çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen Türkiye var" ifarelerini kullandı.