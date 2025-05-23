ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde önemli bir iyileşme olduğunu açıkladı.

“PROGRAMIMIZ GÜVEN VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK SAĞLIYOR”

Mayıs 2025’te, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçen yıla göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında 8 puan düştüğünü, hanehalkı beklentisinde nisana göre sınırlı bir artış olsa da yıllık bazda 16 puanlık iyileşme kaydedildiğini belirten Bakan Şimşek, uyguladıkları ekonomi programının öngörülebilirliği ve güveni artırdığını vurguladı.

“Kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı” diyen Bakan Şimşek, bu olumlu trendin ekonomik istikrarı desteklediğini belirtti.