Şimşek, özellikle üretim ve satışın yoğun olduğu alanlarda sıkı bir denetim süreci başlatacaklarını ifade etti. Organize sanayi bölgeleri (OSB) ile hal giriş çıkışlarına vergi müfettişlerinin yerleştirileceğini açıklayan Bakan, ayrıca büyükşehirlerin ana giriş ve çıkış noktalarına da kalıcı maliye ekipleri konuşlandıracaklarını belirtti.

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Şimşek, hiçbir kesimin denetim dışında bırakılmadığını, incelemelere en büyük ölçekli şirketlerden başlandığını söyledi. Amaçlarının ceza kesmek değil, düzeni sağlamak olduğunu belirten Şimşek, bu süreçte denetim ekiplerinin güçlendirileceğini kaydetti. Kira artışlarından enflasyona kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan, ekonomide kayıt dışılığı azaltmak için sahada daha görünür olacaklarını ve bu konuda kararlı olduklarını yineledi.