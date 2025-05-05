Kocaeli'de İzmit Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren sivrisinek, sinek ve diğer zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle larva oluşumuna zemin hazırlayan sulak alanlarda ilaçlama faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Halk sağlığını korumak ve yaz aylarını daha konforlu geçirmek adına düzenli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; durgun su birikintileri, kanallar, dereler, rögarlar ve mazgallar gibi haşerelerin üreyebileceği noktalar titizlikle ilaçlanıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalara dair açıklama yapan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve haşere popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla, sulak alanlar başta olmak üzere birçok noktada larvasit uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için yaz boyunca bu çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.