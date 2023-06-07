Bugün TBMM'de yemin ederek görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, acil önceliklerinin ekiplerini güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak olduğunu belirterek dünyaya mesaj verdi.ANKARA (İGFA) - Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Şimeşk, "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" dedi.

Beş yıllık aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip olduğunu ifade eden Şimşek, İngilizce metinle yaptığı paylaşımda, "Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" ifadelerini kullandı.