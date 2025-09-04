Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, takvim etkisi ve önceki aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustosta ithalatın yıllık yüzde 3,9 arttığını, ihracatın ise yüzde 0,9 gerilediğini belirtti. Altın ve enerji hariç ihracatın ise yıllık bazda yüzde 1,2 artış kaydettiğini aktardı.

Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalmasının, paritedeki olumlu görünümün ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin dış denge açısından pozitif bir tabloya işaret ettiğini vurgulayan Şimşek, dış ticaret dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini ifade etti.