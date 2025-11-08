Olay, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Alışveriş için markete gelen müşteriler, manav reyonunda dolaşan büyük bir fareyi fark etti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının ihlal edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Belediyeden ceza yağdı

Sosyal medyada yağan tepki üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri market şubesine giderek manav reyonundaki ürünleri kaldırtıp cezai işlem uyguladılar.