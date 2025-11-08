Olay, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Alışveriş için markete gelen müşteriler, manav reyonunda dolaşan büyük bir fareyi fark etti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının ihlal edildiğini belirterek tepki gösterdi.

85Bbacf2 8B92 4B83 B311 2Dd25D9C74E1Belediyeden ceza yağdı
Sosyal medyada yağan tepki üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri market şubesine giderek manav reyonundaki ürünleri kaldırtıp cezai işlem uyguladılar.

0F6E421E 2D1F 4D36 A753 D17C0Ef55C34

Muhabir: Öznur Alkan