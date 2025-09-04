Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle Uludağ Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programda 100’e yakın fidan toprağa ekildi. Etkinliğe Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba, sağlık çalışanları ve tütün bağımlılığından kurtulan vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba, "Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, ‘Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı’ sloganıyla ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bizlere sigarayı bırakan danışanlarımız eşlik etti. 100’e yakın fidanımızı toprakla buluşturduk. Bu vesile ile gelecekte de sigarayı bırakmaya niyetli olan vatandaşlarımıza, sigarayı bırakmayı başaran vatandaşlarımızın örnek olmasını istiyoruz" dedi.



"Yediğimin, İçtiğimin Tadına Varıyorum"

45 yıl boyunca günde 3 paket civarı sigara içtiğini belirten 63 yaşındaki Ender Can Yıldırım ise, "Tiryaki seviyesindeydim. Daha sonra komşumuz vasıtasıyla sağlıklı hayat merkezini öğrendim. İlaç kullandım ve yaklaşık 1 yıldır içmiyorum. Gayet memnunum. Bilhassa yediğiniz içtiğiniz her şeyin tadına varıyorsunuz. Bu zamana kadar geçen sürenin anlamsız olduğunu anlıyorsunuz. Nefes alıp, verme zaten başlı başına farklılık. Sigara içerken böyle bir şey yoktu. Bırakmayı herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.



"Doktorum Sayesinde Bıraktım"

45 yıl boyunca sigara içen 64 yaşındaki Hatice Kara ise, çocuklarının ve çevresindeki insanların bırakmasını istediğini ancak tek başına başaramadığını dile getirdi. Arkadaşlarının sağlıklı hayat merkezine başvurmasını önerdiğini vurgulayan Kara, "Doktorum sayesinde bıraktım. İki aydır içmiyorum. Çok rahatladım. Çevremdeki herkes çok mutlu oldu" diye konuştu.