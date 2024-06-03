Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, enflasyon sorununa dikkat çekerek bu konuda tüm aktörlerin sabırlı olması gerektiğini belirtti. Şimşek, enflasyonun kalıcı olarak düşeceğini ve kira artışlarına yönelik yüzde 25 sınırında şu anda herhangi bir düzenleme çalışmaları olmadığını ifade etti.

Şimşek'in açıklamaları şu başlıklar altında toplandı:

Cari Açık Hedefi: Şimşek, büyük cari açığın ve erimiş rezervlerin önceki dönemin yansımaları olduğunu belirtti. Mevcut durumda net ihracatın büyümeye katkısının yüzde 1,6'ya döndüğünü, iç talebin hala güçlü olduğunu ancak daha ılımlı hale geleceğini söyledi. Cari açığın giderek daraldığını ve Mayıs itibarıyla 25 milyar dolara ineceğini, milli gelire oranının yüzde 2,5'in altına düşeceğini belirtti.

Rezervlerde Son Durum: Swap hariç net rezervin 2020'den beri ilk kez artıya geçtiğini ve kısa vadeli kaynaklara dayanmadıklarını belirten Şimşek, Merkez Bankası'na son 2 ayda 65 milyar dolar kaynak girişi olduğunu ifade etti. Kur korumalı mevduat hacminin 70 milyar doların altına indiğini ve programın beklenenden daha iyi işlediğini vurguladı.

Enflasyonun Neden Yükseldiği: Geçen yıl enflasyonun yüzde 70'li rakamlara ulaşacağını öngördüklerini belirten Şimşek, büyük depremin enflasyona iki etkisi olduğunu söyledi. Depremin bütçe açığını artırdığını ve büyükşehirlere nüfus kayışının kiraları yükselttiğini ifade etti. Ayrıca, kur serbest bırakıldığında bunun ciddi şekilde enflasyonist etkisi olduğunu ve kur geçişkenliğinin yüksek olduğunu belirtti. Bütçe açığının yüzde 5'e çekilmesi için vergilerin artırıldığını ve bunun da enflasyonist etkiler yarattığını söyledi.

Enflasyonda Zirve Görüldü mü?: İlk yılın geçiş yılı olduğunu ve enflasyonun yükseleceğini belirten Şimşek, şu anki yüzde 75,4'lük enflasyonun yüksek olduğunu ancak geçmiş 12 ayı yansıttığını söyledi. Maliye politikasının güçleneceğini ve gelecek yıl bütçe açığının yüzde 3'ün altına ineceğini, dezenflasyonist maliye politikaları uygulanacağını ifade etti. Vergide adalet ve etkinliği sağlayacak bir reform için çalışmalarının son aşamada olduğunu belirtti.

Enflasyonun Kalıcı Olarak Düşmesi: Enflasyonun kalıcı olarak düşeceğini ancak tüm aktörlerin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Şimşek, hizmetlerdeki fiyat katılığını çözmenin zaman alacağını söyledi. Otomotiv ve gayrimenkul fiyatlarının düştüğünü ve enflasyondaki düşüşün hissedildiğini belirtti. Tekerleği yeniden keşfetmeye gerek olmadığını, dünya ne yapıyorsa onu yaptıklarını ifade etti. İthalatın azalmaya devam edeceğini ve cari açıktaki iyileşmenin hedeflerin ötesinde olduğunu söyledi. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının kritik olduğunu ve yenilenebilir enerjiye büyük ilgi olduğunu belirtti.

Kira Zam Sınırı: Temmuz ayında kira zam sınırının kalkacağını, ancak şu anda bu konuda bir düzenleme yapma çalışmalarının olmadığını belirtti.

Tasarruf Tedbirleri: Kamu ihale reformu yapacaklarını ve istisnaları önemli ölçüde azaltacak adımlar atacaklarını söyleyen Şimşek, vergide adalet ve etkinliğin önemli bir öncelik olduğunu ifade etti. Türkiye'deki kurumlar vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının uzun yıllardır zarar beyan ettiğini belirtti.