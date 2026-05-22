Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomotiv sektörüne yönelik önemli bir yatırım için süreç resmen başladı. Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Otobüs İmalatı Tesisi” projesi için Bursa Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası doğrultusunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Proje, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, Hamzabey OSB Mahallesi 15. Cadde üzerinde bulunan 280 ada 1 nolu parselde gerçekleştirilecek. 37 bin metrekarelik alanın yaklaşık 14 bin 833 metrekarelik kapalı kısmında üretim yapılacak.

Projeyle birlikte bölgede önemli bir istihdam oluşturulması hedefleniyor. Dosyada yer alan bilgilere göre fabrikada toplam 450 personelin çalıştırılması planlanıyor.

Yetkililer, yatırımın hem Bursa sanayisine hem de İnegöl ekonomisine katkı sağlayacağını değerlendiriyor.