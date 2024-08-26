24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan yeni genelge, 81 il valiliğine gönderildi ve kutlamalarla ilgili yeni kararlar duyuruldu. Artık Öğretmenler Günü etkinlikleri, yemin törenleri, spor müsabakaları ve çeşitli kutlama faaliyetleri gibi geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek.

"ÖĞRETMENLER GÜNÜ TEŞEKKÜR GÜNÜ"

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenlere teşekkür etmek için bir fırsat olduğu vurgulandı: "Bu özel gün, evlatlarımızın geleceğine ışık tutan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmek için bir vesiledir."

KUTLAMA KURULLARI KURULACAK

Kutlamaların öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşmesi hedefleniyor. Milli eğitim müdürlükleri, okullar ve temsilcilikler tarafından kutlama kurulları oluşturulacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğretmenlerin mesleki dayanışmasını, toplumsal değerini ve saygınlığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

ŞEHİT VE EMEKLİ ÖĞRETMENLER ANILACAK

Şehit öğretmenler ve ebediyete intikal eden öğretmenler kabirlerinde anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ile huzurevlerindeki emekli öğretmenler ziyaret edilecek. Emekli öğretmenler, emekli oldukları okullardaki programlara davet edilecek.

YEMİN TÖRENİ VE BELGE TAKDİMİ

24 Kasım'da adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin edecek ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilecek.

ETKİNLİKLER VE YARIŞMALAR

Dijital ortamlarda mesleki dayanışmayı güçlendiren bilgi paylaşımları ve çeşitli bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak. Öğretmen, öğrenci ve veliler arasında anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve fotoğraf yarışmaları düzenlenecek ve dereceye girenler ödüllendirilecek.

Öğretmenler arası spor müsabakaları, gençlik ve spor il müdürlükleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlenecek. Ayrıca, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenler için konferans, panel ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek.

KAMU KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ

24 Kasım haftası ve yıl içinde, öğretmenlik mesleğinin misyonunu ve saygınlığını ele alan paneller, sempozyumlar ve diğer etkinlikler yapılacak. Öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenecek ve 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ağaç dikimi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

HEDİYE ETİKLERİ

Öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlere sunulacak hediyelerin mesleki etik ilkelere uygun olması sağlanacak.